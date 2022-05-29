Спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в щоденному звіті в Twitter.

РФ заявила про готовність надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море. Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко додав, що такий сценарій можливий, якщо скасують санкції. Він запросив розмінувати терени навколо Одеського порту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Москви. Політик наголосив, що продовольча криза з’явилася не випадково, а є наслідком свідомих дій РФ, які були спрямовані на розхитування світової безпеки для власних окупаційних намірів щодо України. Замість підігрування агресору міністр закликав тиснути на РФ для деблокади портів.

“Прохання Руденка до України розмінувати слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, хоча б непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії”, – вважають у британській розвідці.

Міноборони Великої Британії вважають, що РФ готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей. Для приховування злочинів всередині країни Москва готова видавати себе за сторону не яка спровокувала кризу, а яка нібито діяла розумно, звинувачуючи Захід у “будь-якій невдачі”.

Після заяви глави МЗС Росії Андрія Руденка виступив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він відхилив пропозицію РФ послабити санкції в обмін на дозвіл експорту зерна. У Великій Британії вважають, що зерно потрібно для людей у всьому світі, тому треба не поступатися агресору.