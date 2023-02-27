Про це йдеться у пресслужбі Міноборони України.

За даними ГУР та Міноборони, у Москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — “Калібр”, Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою Росія витрачала їх до середини лютого.

“Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України – у них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації”, — заявив Андрій Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, ракет у РФ ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють. За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження.

Зазначено, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше.

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.