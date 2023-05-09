9 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія прагне знищити цінності свободи в Україні, оскільки боїться шляху країни до Європейського Союзу.

Про це інформує CNN.

Під час візиту до Києва з нагоди Дня Європи фон дер Ляєн зауважила, що європейці цінують “волю, демократію та свободу думки і слова”.

Україна бореться за ідеали Європи, які ми сьогодні святкуємо. У Росії Путін і його режим знищили ці цінності. Вони бояться успіху, який ви представляєте, і прикладу, який ви показуєте, і вони бояться вашого шляху до Європейського Союзу”, – пояснила вона.

Фон дер Ляєн додала, що Росія “зазнала драматичної невдачі”, тоді як Україна “успішно дає відсіч”.

9 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, аби відзначити День Європи та зустрітися з представниками української влади.

Вона привітала рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня й в Україні також.

Перед початком візиту президентка Єврокомісії розповіла про головні цілі свого візиту.

Вона має намір обговорити з керівництвом України кілька ключових напрямків співпраці. Мовиться про постачання боєприпасів та надання суттєвої фінансової допомоги для життєздатності держави, відновлення України.

Також представники сторін обговорять підготовку ґрунту для початку переговорів з Україною про входження до ЄС.

Нагадаємо, що за законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті й примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.