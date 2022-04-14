Росія намагалася розхитати ситуацію в Одеській області. Службі безпеці України з правоохоронцями вдалося затримати лідерів та членів злочинних угруповань, зокрема "Еміля Варшавського" і "Пайзулаєва".

Про це повідомила СБУ.

Представники криміналітету планували розхитати ситуацію в регіоні та стати окупаційною владою в разі захоплення Одеси росіянами. Зловмисники займалися тим, що тероризували і залякували місцевих мешканців.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, вони доповідали російській стороні про ситуацію в регіоні та підтримували звʼязок із громадянами РФ. Деякі представники угруповання записалися до лав Тероборони. У такий спосіб вони збирали інформацію про українських військових у регіоні.

Служба безпеки додала, що викриті особи мали “полювати” на правоохоронців і активістів-патріотів. Членами угруповання здебільшого є українці. Проте серед них був й іноземець, якого вислали з України, та інший, який перебуває за кордоном і має заборону на вʼїзд.