Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зауважили, що 28 грудня джерело іранського державного ЗМІ заявило, що Іран незабаром отримає від Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники і балістичні ракети іранського виробництва.

Російський мілблогер стверджував, що ці високоточні системи зброї дозволять військам РФ більш ефективно вражати українські тилові райони – які захищені західними зенітними та протиракетними системами – ніж їхня пілотована авіація.

9 грудня високопосадовці США повідомили, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.

В ISW також зауважили, що всі 1750 БПЛА, які Росія отримала від Ірану, можуть бути використані до травня 2023 року, якщо РФ запускатиме їх у такому ж темпі, як з вересня по грудень 2022 року.

“Тому Росія, ймовірно, прагнутиме забезпечити подальші угоди з Іраном щодо надання іранського виробництва системи високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти критичної інфраструктури України”, – наголосили аналітики .

Також 1 січня інформаційне агентство Ісламської Республіки уряду Ірану заявило, що Москва та Тегеран будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, щоб обійти санкції та “іноземне втручання”.

“Російські та іранські офіційні особи, можливо, ведуть переговори щодо торговельного маршруту частково для підтримки більш послідовної передачі зброї між двома країнами. Раніше ISW оцінювало, що Іран може постачати безпілотники та потенційно балістичні ракети до Російської Федерації, щоб більш чітко встановити чіткі двосторонні відносини безпеки з Росією, в яких іранці є більш рівноправними партнерами”, – резюмували експерти.