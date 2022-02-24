Про це повідомляють #Букви.
Балістичні удари йдуть по великий українських містах і стратегічних об’єктах – центрах військово управління, складах і аеродромах.
– Київ, Харків, Одеса, Суми.
Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО – у країні вводять воєнний стан.
Радник міністра МВС Антон Геращенко закликав усім телефонувати друзям і близьким з Росії та просити вийти на мітинг проти війни.
Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян України розповів про запроваджений НС та зустріч з представниками українського великого бізнесу на тлі російської військової загрози. Водночас левова частка його звернення звучала російською мовою, котру він скерував російським громадянам та закликав їх зупинити війну.