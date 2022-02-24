Про це повідомляють #Букви.

Балістичні удари йдуть по великий українських містах і стратегічних об’єктах – центрах військово управління, складах і аеродромах.

– Київ, Харків, Одеса, Суми.

Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО – у країні вводять воєнний стан.

Радник міністра МВС Антон Геращенко закликав усім телефонувати друзям і близьким з Росії та просити вийти на мітинг проти війни.

  • Сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян України розповів про запроваджений НС та зустріч з представниками українського великого бізнесу на тлі російської військової загрози. Водночас левова частка його звернення звучала російською мовою, котру він скерував російським громадянам та закликав їх зупинити війну.