Про це повідомляють #Букви.

Балістичні удари йдуть по великий українських містах і стратегічних об’єктах – центрах військово управління, складах і аеродромах.

– Київ, Харків, Одеса, Суми.

Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО – у країні вводять воєнний стан.

Радник міністра МВС Антон Геращенко закликав усім телефонувати друзям і близьким з Росії та просити вийти на мітинг проти війни.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022