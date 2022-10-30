До сусідів Росії стався раптовий сплеск постачання пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів. Бум європейського експорту викликає занепокоєння, бо він може бути пов'язаний з військовою промисловістю Росії та чіпами.

Про це повідомило Bloomberg.

В Євростаті ЄС зазначено, що до Вірменії надійшло більше пральних машин з ЄС протягом перших восьми місяців року, ніж за останні два роки. У Казахстан імпортували європейських холодильників на суму 21,4 мільйона доларів. Ця сума є втричі більшою ніж за останній рік.

Водночас уряд Казахстану заявив, що різко збільшилася кількість холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів, які постачаються до Росії.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що у Росії стали залучати чіпи від посудомийних машин і холодильників у військовій техніці. Через накладені на Росію санкції у них закінчуються напівпровідники.

На початку 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена виступала з подібною заявою. Надалі подібні деталі було знайдено в захоплених російських танках в Україні.

Попри падіння народжуваності у Вірменії на 4,3% майже втричі збільшилося постачання з ЄС електричних молоковідсмоктувачів порівняно з попереднім роком. У Казахстані попит на цю ж позицію зріс на 633% у першій половині 2022 року. Зазначимо, що в цій країні національна народжуваність впала на 8,4% за той самий період.

З початку російського вторгнення 24 лютого Росія зазнала значних втрат серед техніки. Також Москва зменшила свої запаси ключових систем зброї, таких як високоточні ракети, які нині стали заміняти на іранські дрони. Санкції ж унеможливлюють постачання необхідних напівпровідників.

Керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак закликав світ завадити, аби Росія розбирала будь-яку імпортовану техніку для використання її запчастини у військових цілях.