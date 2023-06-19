Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram.
Глава держави та очільник британського уряду обговорили питання подальшої співпраці для розширення спроможностей України на полі бою. Зокрема йшлося про далекобійну зброю.
Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21–22 червня. Також він висловив подяку за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України.
“Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску”, – наголосив президент.
Політики скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.
“Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки із реалізації формули миру та підготовки гарантій безпеки для України”, – підсумував президент.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в одній із російських ракет, яка 13 червня влучила по Кривому Рогу, виявили близько 50 компонентів мікроелектроніки, виробленої в інших країнах. Глава держави наголосив, що дешевше припинити постачання комплектування до РФ, ніж витрачати гроші на ППО.