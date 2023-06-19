Президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком заявив, що Росія нарощує виробництво ракет із західними компонентами. Вони також обговорили перебіг бойових дій та оборонні потреби України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави та очільник британського уряду обговорили питання подальшої співпраці для розширення спроможностей України на полі бою. Зокрема йшлося про далекобійну зброю.

Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21–22 червня. Також він висловив подяку за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

“Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску”, – наголосив президент.

Політики скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

“Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки із реалізації формули миру та підготовки гарантій безпеки для України”, – підсумував президент.