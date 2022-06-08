«Росія нас чує та розуміє» – «слуга» Ковальов зустрівся з представником Кремля в окупованому Херсоні

Народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов у перші дні широкомасштабної війни виїхав на окуповану Росією Херсонщину. Пояснював це тим, що там є його бізнес, і в умовах захоплення територій його краще безпосередньо контролювати. Одначе, обіцяв повернутися. Проте, сьогодні він розмістив допис, в якому описав зустріч з представником Кремля та наголосив: "Росія тут назавжди".

Відповідний допис Ковальов розмістив у Facebook.

7 червня Олексій Ковальов і фермери Херсонської області зустрівся з першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком. Цю зустріч сам “слуга” назвав дуже важливою для себе.

“По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!”, – наголосив нардеп.

Вони обговорили низку питань, піднятих фермерами. Ковальов заявив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.

“Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє”, – вважає депутат Верховної Ради.

Він додав, що статус Херсонської області також обговорювався на зустрічі: “Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається”.