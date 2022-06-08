«Росія нас чує та розуміє» – «слуга» Ковальов зустрівся з представником Кремля в окупованому Херсоні

Відповідний допис Ковальов розмістив у Facebook.
7 червня Олексій Ковальов і фермери Херсонської області зустрівся з першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком. Цю зустріч сам “слуга” назвав дуже важливою для себе.
“По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!”, – наголосив нардеп.
Вони обговорили низку питань, піднятих фермерами. Ковальов заявив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.
“Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє”, – вважає депутат Верховної Ради.
Він додав, що статус Херсонської області також обговорювався на зустрічі: “Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається”.
- Нагадаємо, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олексій Ковальов заявив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. Водночас журналістам депутат розповів, що спілкувався з російськими військовослужбовцями, однак запевнив, що не співпрацював з ними. #Букви намагалися зв’язатися з нардепом, але зв’язок з ним був відсутній.
- Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю запевнив, що керівництву парламенту точно невідомо, де наразі перебуває та що робить власник 4 каналу, нардеп від “Слуги народу” Олексій Ковальов.
- Пропрезидентська політична сила “Слуга народу” повідомила про тимчасове зупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардеп перебуває в окупованому Херсоні і, на думку “слуг”, може співпрацювати з російськими загарбниками.