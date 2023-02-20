Про це інформує Reuters.
Російський корабель виявили на морській вітроелектростанції в Північному морі, коли він намагався скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де можна було б здійснити диверсію, зазначив глава MIVD генерал Ян Свілленс.
Судно вивели з Північного моря кораблі морської піхоти та берегової охорони.
В минулі місяці ми бачили, як російські агенти намагалися розкрити, як працює енергетична система в Північному морі. Ми вперше бачимо це. Росіян дуже цікавить, як вони можуть саботувати енергетичну інфраструктуру”, – зауважив Свілленс.
Розвідувальні служби MIVD і AIVD у спільній доповіді, опублікованій 20 лютого, заявили, що об’єктами російських диверсій стали критично важливі морські інфраструктури, такі як інтернет-кабелі, газопроводи та вітряні ферми.
18 лютого Нідерланди заявили, що висилають нерозголошену кількість російських дипломатів, позаяк звинуватили Росію в постійному залученні шпигунів під дипломатичним прикриттям.
Країна також наказала Росії закрити своє торгове представництво в Амстердамі та зазначила, що закриє консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- В країнах Європи активно діє російська шпигунська мережа, яка зараз зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї в Україну.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- У жовтні 2022 року у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.