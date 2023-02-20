Минулими місяцями Росія намагалася отримати розвіддані для диверсій на критично важливу інфраструктуру в голландській частині Північного моря, заявили в нідерландській військовій розвідувальній службі MIVD.

Про це інформує Reuters.

Російський корабель виявили на морській вітроелектростанції в Північному морі, коли він намагався скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де можна було б здійснити диверсію, зазначив глава MIVD генерал Ян Свілленс.

Судно вивели з Північного моря кораблі морської піхоти та берегової охорони.

В минулі місяці ми бачили, як російські агенти намагалися розкрити, як працює енергетична система в Північному морі. Ми вперше бачимо це. Росіян дуже цікавить, як вони можуть саботувати енергетичну інфраструктуру”, – зауважив Свілленс.

Розвідувальні служби MIVD і AIVD у спільній доповіді, опублікованій 20 лютого, заявили, що об’єктами російських диверсій стали критично важливі морські інфраструктури, такі як інтернет-кабелі, газопроводи та вітряні ферми.

18 лютого Нідерланди заявили, що висилають нерозголошену кількість російських дипломатів, позаяк звинуватили Росію в постійному залученні шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Країна також наказала Росії закрити своє торгове представництво в Амстердамі та зазначила, що закриє консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі.