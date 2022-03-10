Про це повідомили в Держдепі США.

Прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Росія вже не вперше придумує подібні помилкові твердження проти іншої країни. Він зазначив, що останніми роками РФ неодноразово заявляла про таку “повну нісенітницю” й це спростовували.

У такий спосіб РФ намагається виправдатися за свої жахливі дії в Україні. Хоча саме країна-агресор має активні програми зі створення хімічної та біологічної зброї, що порушує Конвенції.

“США не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов’язання за конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї, вони ніде не розробляють і не володіють такою зброєю”, – підкреслив прессекретар Держдепу США.

Нед Прайс зазначив, що РФ вже має досвід зі звинувачення Заходу в тих самих злочинах, які вона сама здійснює. Зокрема країна-агресор нерідко показує власні злочини своїм громадянам, але каже, що їх зробила Україна.

“Така тактика є очевидним прийомом Росії, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані і невиправдані напади на Україну. Ми повністю очікуємо, що Росія буде продовжувати подвоювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення”, – резюмував він.