Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ свідомо загострила продовольчу та енергетичну кризу, від якої страждають мільярди людей у ​​всьому світі. Члени НАТО тісно співпрацюють, щоб підтримати міжнародні зусилля щодо сприяння експорту пшениці з України та подолання глобальної кризи голоду.

Про це генсек розповів в інтерв’ю сербській газеті Kurir.

Війна, розпочата президентом РФ Володимиром Путіним проти України, порушила мир у Європі та призвела до найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни.

Столтенберг наголосив, що РФ несе повну відповідальність за гуманітарну катастрофу, яку створила своїми діями та повинна негайно припинити цю війну і вийти з України.

За його словами, НАТО відповіло на жорстоке вторгнення РФ в Україну силою та єдністю, надаючи підтримку Україні та водночас покращуючи колективну оборону та стримування Альянсу, щоб запобігти будь-якій подальшій ескалації ситуації.

“У Мадриді ми дали зрозуміти, що Україна може розраховувати на нашу постійну підтримку”, — заявив генсек.

Він уточнив, що союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, зокрема засоби безпечного зв’язку, пальне, медичне приладдя та захисні жилети, обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні портативних систем боротьби з дронами.

“У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки. Лідери НАТО також погодилися в Мадриді щодо значного посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки”, – пояснив Столтенберг.

На саміті у Мадриді лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.