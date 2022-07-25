Про це генсек розповів в інтерв’ю сербській газеті Kurir.
Війна, розпочата президентом РФ Володимиром Путіним проти України, порушила мир у Європі та призвела до найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни.
Столтенберг наголосив, що РФ несе повну відповідальність за гуманітарну катастрофу, яку створила своїми діями та повинна негайно припинити цю війну і вийти з України.
За його словами, НАТО відповіло на жорстоке вторгнення РФ в Україну силою та єдністю, надаючи підтримку Україні та водночас покращуючи колективну оборону та стримування Альянсу, щоб запобігти будь-якій подальшій ескалації ситуації.
“У Мадриді ми дали зрозуміти, що Україна може розраховувати на нашу постійну підтримку”, — заявив генсек.
Він уточнив, що союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, зокрема засоби безпечного зв’язку, пальне, медичне приладдя та захисні жилети, обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні портативних систем боротьби з дронами.
“У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки. Лідери НАТО також погодилися в Мадриді щодо значного посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки”, – пояснив Столтенберг.
На саміті у Мадриді лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Нагадаємо, 29 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступному слові на пресконференції в Мадриді заявив, що альянс посилить бойові групи у східній частині, трансформує Сили реагування НАТО і збільшить кількість сил швидкого реагування до понад 300 000 осіб. Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.
- Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що у стратегічній концепції НАТО 2010 року РФ назвали партнером, проте настав час змінити цей підхід. На сьогодні РФ є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, хто знаходиться на східному фланзі.
- Виступаючи на саміті НАТО в Мадриді, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що протягом багатьох років НАТО було “наївним” у своїх відносинах з РФ. Він наголосив, що НАТО “надсилає Путіну чіткий меседж”, який полягає у готовності альянсу підтримувати Україну допоки російські війська не покинуть країну і не поважатимуть територіальної цілісності та національного суверенітету України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни згуртуватися у наданні підтримки Україні. Він заявив, що союзники мають допомагати українцям не тільки через моральний аспект, а ще й через власні інтереси безпеки.