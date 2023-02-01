Західні офіційні особи кажуть, що Росія намагається компенсувати свої втрати в Україні перед можливим весняним наступом, однак навряд чи він принесе Кремлю будь-які стратегічні успіхи.

Про це повідомляє CNN.

Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, оснащенні та матеріально-технічному забезпеченні, за словами західних чиновників.

Вони зауважили, що ці недоліки, ймовірно, не зупинять Кремль від спроби почати наступ, проте здатність військ РФ “змінити хід конфлікту на даний момент обмежена”.

Водночас чиновники додали, що Росія намагається компенсувати свої втрати.

“Існують серйозні обмеження для їх здатності справді заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, що вони звертаються до міжнародних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину”, – сказали вони.

За словами посадовців, Росія та Україна фактично “змагалися” щодо того, “хто може підтримувати постачання зброї”.

Новий наступ Москви більшою мірою пов’язаний з “розгортанням та передислокацією наявної живої сили та техніки на місцях. Ви бачите, як вони починають наступальні дії, але я не думаю, що ви бачите початок наступу у великих стратегічних аспектах. Навряд чи сотні тисяч мобілізованих резервістів були сформовані в цілісні формування, здатні вести великі наступальні, маневрові операції”, – пояснили чиновники.

Західні офіційні особи також сумніваються, що найближчими місяцями Росія використовуватиме для наступу Білорусь.

“Білорусь надає корисний тренувальний полігон для російських військ, де вони можуть аутсорсингувати навчання, а потім перекачувати їх назад на лінію фронту в Україні”, — заявили чиновники.

“Ми бачимо російські сили в Білорусі. Однак ми не бачимо їх розгортання поблизу кордону, і на даний момент у них немає таких можливостей у матеріально-технічному забезпеченні, щоб загрожувати Києву”.

Та присутність російських військ на білоруському кордоні змусить Україну розмістити свої війська в цьому напрямку, щоб “компенсувати цей потенційний ризик” заявили чиновники, хоча вони наголосили, що “дуже малоймовірно”, що Білорусь “буде віссю просування в наступному кілька місяців”.