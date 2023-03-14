російсько-українська війна
16:57 Росія назвала умову, за якої «зернова угода» буде продовжена автоматично
16:53 Meta планує звільнити ще 10 тисяч співробітників
16:48 NASA має намір побудувати космічний буксир для знищення МКС
16:25 За сприяння ООН Харківщина отримала 17 потужних генераторів
16:10 Консультативна рада G7 розпочала роботу над корпоратизацією «Енергоатома»
16:05 У Литві та Союзі фехтування скандинавських країн виступили проти допуску росіян та білорусів до турнірів
15:51 9 політв‘язнів отримали стипендії імені Левка Лук‘яненка – Мінреінтеграції
15:38 У Туреччині повідомили про продовження переговорів стосовно «зернової угоди»
15:29 Польща готова відправити лікарів до експрезидента Грузії Саакашвілі – Reuters
15:13 США продовжили термін перебування в країні для вимушених переселенців з України
15:04 У Білорусі анонсували призов на військові збори вже у березні 2023 року
15:02 Держдума РФ запровадила покарання за критику найманців «Вагнера» до 15 років ув’язнення — Reuters
14:59 Окупанти зменшили кількість наступів на Донецькому напрямку – Сили оборони Таврійського спрямування
14:24 На Харківщині правоохоронці затримали колаборантку, яка надавала росіянам дані про переміщення ЗСУ
14:20 Лист на захист Михайла Фрідмана підписав виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков — FT
13:43 У Тбілісі праворадикали зірвали з будівлі парламенту прапор ЄС, заявивши «Наш дім не Захід – наш дім Грузія»: фото
13:36 Ймовірність приєднання Фінляндії до НАТО раніше за Швецію зросла — прем’єр Швеції
13:11 У Житомирській та Харківській областях через мережеві обмеження можливе застосування погодинних відключень – «Укренерго»
13:04 Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Краматорську зросла до 7
13:00 У Литві визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією
12:56 Генпрокуратура України підозрює 12 російських військових у воєнних злочинах: серед них сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою та її мамою
12:43 Байден вимагає, аби Євросоюз зайняв жорсткішу позицію щодо Китаю – Politico
12:06 США планують використати більше механізмів для покарання російських олігархів — Bloomberg
11:40 У Росії заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду
11:23 Про підозру повідомили кореспонденту російського пропагандистського видання «Известия» — СБУ
10:54 У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії – ДТЕК
10:41 Акції фінансового сектору по всьому світу втратили $465 мільярдів вартості через крах SVB
10:31 Розвідка Великої Британії повідомила про значний дефіцит боєзапасів у російській армії
10:25 Хаківщина: у Вовчанську росіяни пошкодили 4 приватних будинки, будівлю ДСНС, та знищили 2 авто, у Гряниківці поранені цивільні

Росія назвала умову, за якої «зернова угода» буде продовжена автоматично

Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.

Вівторок, 14 березня 2023, 16:57
Підтримати

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на російське пропагандистське видання ТАСС.

Як зазначається, неназване джерело, знайоме з деталями переговорів навколо угоди, на яке посилається ТАСС, повідомляє, що поки жодна із залучених сторін не заявила про вихід.

Крім того, додається, що у понеділок, 13 березня, Росія запропонувала продовжити угоду, яка дозволяє безпечний експорт зерна з чорноморських портів України, але лише на половину 120-денного терміну попереднього поновлення. Разом з цим ООН пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити збереження цілісності угоди.

“Якщо у сторін немає заперечень, угода буде продовжена після 18 березня”, – цитує джерело ТАСС.

Варто нагадати, що президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликали у середу, 8 березня, продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.

До того ж у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.

Теги: агресія Росії, Війна в Україні, війна, експорт зерна, зернова угода, продовження угоди, російська агресія, російсько-українська війна, уряд Росії, Чорне море, зерно

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook