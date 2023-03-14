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Росія назвала умову, за якої «зернову угоду» буде продовжено автоматично

Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.

Вівторок, 14 березня 2023, 16:57
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Про це сповіщає Reuters, посилаючись на російське пропагандистське видання ТАСС.

Як зазначається, неназване джерело, знайоме з деталями переговорів навколо угоди, на яке посилається ТАСС, повідомляє, що поки що жодна із залучених сторін не заявила про вихід.

Крім того, додається, що у понеділок, 13 березня, Росія запропонувала продовжити угоду, яка дозволяє безпечний експорт зерна з чорноморських портів України, але лише на половину 120-денного терміну попереднього поновлення. Разом з цим, ООН пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити збереження цілісності угоди.

“Якщо у сторін немає заперечень, угоду буде продовжено після 18 березня”, – цитує джерело ТАСС.

Варто нагадати, що президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликали 8 березня продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.

До того ж, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.

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