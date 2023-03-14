Росія назвала умову, за якої «зернову угоду» буде продовжено автоматично

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на російське пропагандистське видання ТАСС.
Як зазначається, неназване джерело, знайоме з деталями переговорів навколо угоди, на яке посилається ТАСС, повідомляє, що поки що жодна із залучених сторін не заявила про вихід.
Крім того, додається, що у понеділок, 13 березня, Росія запропонувала продовжити угоду, яка дозволяє безпечний експорт зерна з чорноморських портів України, але лише на половину 120-денного терміну попереднього поновлення. Разом з цим, ООН пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити збереження цілісності угоди.
“Якщо у сторін немає заперечень, угоду буде продовжено після 18 березня”, – цитує джерело ТАСС.
Варто нагадати, що президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликали 8 березня продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.
До того ж, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Для функціонування “Зернового коридору” з України продовжили програму страхування. На 2023 рік заплановано не підвищувати ставки для експорту агропродукції.
- Російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів.