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Росія не буде експортувати нафту в країни Заходу, які встановлюють обмеження цін – російський високопосадовець

Заступник голови уряду Російської Федерації Олександр Новак повторив погрозу Кремля, що Росія не буде експортувати нафту в країни, які встановлюють обмеження цін, навіть якщо через це доведеться скоротити видобуток.

Неділя, 4 грудня 2022, 23:49
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Цитує політика пропагандистське видання Кремля РИА Новости.

3 грудня Рада ЄС і G7 ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.

Як наголосив Новак, позиція Москви щодо обмеження цін на російську нафту незмінна, а сам підхід Ради ЄС і G7 він назвав “неринковим”.

“Хочу підкреслити, що наша позиція незмінна, про це говорив і президент Росії Володимир Путін, і уряд неодноразово казав, що ми вважаємо цей інструмент неринковим, неефективним, таким, що грубо втручається в ринок, суперечить усім правилам і тієї ж СОТ”, – сказав російський політик.

Він додав, що Росія продаватиме нафту та нафтопродукти лише у ті країни, які не вводитимуть цих обмежень, навіть якщо доведеться скоротити видобуток.

Росія вже неодноразово заявляла, що не буде постачати нафту в країни, які введуть обмеження. Цю позицію підтвердив Михайло Ульянов, посол Москви в міжнародних організаціях у Відні та речник Кремля Дмитро Пєсков.

Теги: війна, нафта, нафтопродукти, обмеження цін на нафту, Олександр Новак, російсько-українська війна, санції, Кремль

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