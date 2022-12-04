Цитує політика пропагандистське видання Кремля РИА Новости.
3 грудня Рада ЄС і G7 ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.
Як наголосив Новак, позиція Москви щодо обмеження цін на російську нафту незмінна, а сам підхід Ради ЄС і G7 він назвав “неринковим”.
“Хочу підкреслити, що наша позиція незмінна, про це говорив і президент Росії Володимир Путін, і уряд неодноразово казав, що ми вважаємо цей інструмент неринковим, неефективним, таким, що грубо втручається в ринок, суперечить усім правилам і тієї ж СОТ”, – сказав російський політик.
Він додав, що Росія продаватиме нафту та нафтопродукти лише у ті країни, які не вводитимуть цих обмежень, навіть якщо доведеться скоротити видобуток.
Росія вже неодноразово заявляла, що не буде постачати нафту в країни, які введуть обмеження. Цю позицію підтвердив Михайло Ульянов, посол Москви в міжнародних організаціях у Відні та речник Кремля Дмитро Пєсков.
- Президент України Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та G7 граничної ціни на нафту з РФ на рівні $60 за барель.
- Нафтова компанія Chevron Corp може розширити видобуток нафти у Венесуелі. Фірма отримала ліцензію США на роботи.
- За інформацією ЗМІ, Росія готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.
- За даними ЗМІ, за два тижні до початку обмеження цін на нафту, Росія вже втратила понад 90% свого ринку у північних країнах Євросоюзу, які раніше були опорою постачання з балтійських та арктичних терміналів.
- У Китаї покупці російської нафти зупинили закупівлі. Вони очікують деталей ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи запропонують їм кращу ціну.