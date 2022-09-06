У РФ не поспішають обмінювати полонених бойовиків так званої "ЛНР". Процедуру застосовують тільки стосовно росіян.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За словами дружин, мобілізовані чоловіки з Донбасу “нікому не потрібні”. Оскільки їх мобілізують примусово, то у жителів так званої “ЛНР” практично немає вибору: “або ховатися до деокупації, або погодитися піти на смерть”.

Під примусову мобілізацію підпадають навіть працівники шахт і комбінатів. Нині на металургійному комбінаті стали працювати чоловіки з громадянством Росії.