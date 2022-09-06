Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За словами дружин, мобілізовані чоловіки з Донбасу “нікому не потрібні”. Оскільки їх мобілізують примусово, то у жителів так званої “ЛНР” практично немає вибору: “або ховатися до деокупації, або погодитися піти на смерть”.
Під примусову мобілізацію підпадають навіть працівники шахт і комбінатів. Нині на металургійному комбінаті стали працювати чоловіки з громадянством Росії.
За їхніми словами, вони не будуть постійно перебувати у місті. Згодом їх замінять інші вахтовики. Росіян теж затримують на вулиці місцеві військові для мобілізації, але потім вибачаються та відпускають.
“Тому що не можна – помирати потрібно місцевим”, – додав Сергій Гайдай.
В окупованому Луганську знаходиться велика кількість загиблих бойовиків, яких важко впізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої “народної міліції” триває збір генетичного матеріалу. Він потрібен для подальшої ідентифікації загиблих.
- На тимчасово окупованих територіях України росіяни примусово “мобілізують” місцевих мешканців, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхні місця призначають жінок та пенсіонерів з РФ.
- Російські військові мають намір примусово мобілізувати ще 10 тисяч жителів Луганської області. Вони вдалися до нових методів залучення на війну.
- На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація. У війську загарбників мобілізовані чоловіки підлягають дискримінації у порівнянні з російськими військовослужбовцями.