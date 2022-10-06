Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Російська Федерація підтримує принцип того, що ядерна війна не має бути розв’язана.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС”.

“РФ не має наміру брати участь у загостренні “ядерної риторики”, це потрібно лише Заходу. Вашингтон та інші західні столиці можуть бути зацікавлені в ескалації ситуації навколо ядерної зброї, звинувачуючи у цьому Росію”, – сказала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Крім того, вона наголосила, що позиція Росії щодо умов застосування ядерної зброї не зазнала жодних змін, а також додала: “Ми неодноразово говорили і підтверджували це, у такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв’язана”.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки посилюють розвідку та спостереження за Росією після ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Водночас Вашингтон побоюється, що перші ознаки можливого нападу можуть з’явитися надто пізно.

Кілька офіційних осіб Сполучених Штатів повідомили, що розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій або повідомлень, які можуть сигналізувати про те, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Водночас джерела попередили, що ознаки готовності Кремля застосувати ядерну зброю можуть з’явитись надто пізно.

Більшість російських літаків, окрім звичайних ракетних установок, також можуть нести тактичну ядерну зброю. Ця зброя розроблена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічна ядерна зброя, така як міжконтинентальні балістичні ракети, які видають контрольні сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях.

Тобто, якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ дізнався заздалегідь про застосування Росією тактичної ядерної зброї, США можуть ніколи не дізнатися, у який момент російські сили замінять звичайні боєзапаси на тактичні ядерні боєголовки.