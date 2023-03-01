Про це повідомляє NewsMaker.
Глава молдовського уряду висловив переконання, що Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Також для нього очевидно, що “Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом”.
З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров’ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну — багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ”, — зазначив Речан.
Окрім цього, прем’єр зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає також й Молдову.
23 лютого міноборони Росії декілька разів заявило, що Україна нібито має намір влаштувати збройну провокацію у Придністров’ї, зобразивши наступ РФ. Влада Молдови та України це відкинула.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров’ї операції під чужим прапором.
13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовим вишколом напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.
До цього, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Брюсселі на засіданні Європейської ради, зазначив, що поінформував Санду про дані розвідки відносно детально російського плану дестабілізації політичної ситуації в Молдові.
Однак прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.
Напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.
- Депутат від партії влади Молдови “Дія і солідарність” Оазу Нантой заявив, що Україна не розпочинатиме військових операцій на території Придністров’я. На його думку, Україна має право розглядати військовий сценарій, але не робитиме цього.
- 22 лютого президент Володимир Путін відкликав указ 2012 року, що частково підкріплював суверенітет Молдови у розв’язанні питання про майбутнє регіону Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною, і де Росія тримає війська.
- У ніч на 24 лютого у столиці Молдови невідомі облили фарбою Російський центр науки та культури (представництво Росспівробітництва у Кишиневі).