Про це повідомляє NewsMaker.

Глава молдовського уряду висловив переконання, що Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Також для нього очевидно, що “Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом”.

З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров’ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну — багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ”, — зазначив Речан.

Окрім цього, прем’єр зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає також й Молдову.

23 лютого міноборони Росії декілька разів заявило, що Україна нібито має намір влаштувати збройну провокацію у Придністров’ї, зобразивши наступ РФ. Влада Молдови та України це відкинула.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров’ї операції під чужим прапором.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовим вишколом напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

До цього, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Брюсселі на засіданні Європейської ради, зазначив, що поінформував Санду про дані розвідки відносно детально російського плану дестабілізації політичної ситуації в Молдові.

Однак прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.

Напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.