1 березня прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що ситуація у Молдові залишається стабільною, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні. Він наголосив, що Росія не може напасти на Молдову, бо "наша країна надто далеко, а між нами Україна".

Про це повідомляє NewsMaker.

Глава молдовського уряду висловив переконання, що Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Також для нього очевидно, що “Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом”.

З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров’ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну — багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ”, — зазначив Речан.

Окрім цього, прем’єр зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає також й Молдову.

23 лютого міноборони Росії декілька разів заявило, що Україна нібито має намір влаштувати збройну провокацію у Придністров’ї, зобразивши наступ РФ. Влада Молдови та України це відкинула.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров’ї операції під чужим прапором.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовим вишколом напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

До цього, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Брюсселі на засіданні Європейської ради, зазначив, що поінформував Санду про дані розвідки відносно детально російського плану дестабілізації політичної ситуації в Молдові.

Однак прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.

Напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.