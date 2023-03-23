Про це повідомило Reuters.
У Нью-Делі стурбовані, що російсько-українська війна може вплинути на військові зобов’язання Москви. Заява IAF є першим офіційним підтвердженням цьому.
Представники Індії повідомили про зірвану “велике постачання” парламентському комітету. У Москві заявили, що не володіють інформацією, яка б це підтвердила. Також “Рособоронекспорту” не надав жодної відповіді. Три системи вже було поставлено, ще дві очікують.
ВПС Індії залежить від Росії через постачання запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ і МіГ-29, які основою їхнього відомства. З 2017 року на Росію припадає 8,5 мільярда доларів з 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт озброєнь, йшлося в даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
Попри певну залежність ВПС від Росії — Індія прагне зменшити свою залежність від РФ. Країна все більше дивиться на Захід, у бік Франції, США й Ізраїлю.
“IAF також поінформував парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки вплинула на його постачання, що він скоротив свої прогнозовані капітальні витрати на модернізацію на фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2024 року, майже на третину порівняно з попереднім фінансовим роком”, — зауважило видання.
- Офіційні особи США заявили, що задоволені тим, що Індія купує російську нафту нижче граничних цін G7, призначених для того, щоб підірвати зусилля Москви у війні проти України, не порушуючи при цьому глобальні потоки енергоресурсів. Експерти ринку — і навіть деякі з тих, хто займається торгівлею енергоносіями — зауважують, що усе може бути не так однозначно.
- Представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант заявив, що світу варто “відійти” від війни в Україні. Він закликав зосередитись на глобальній бідності.
- Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків із Росією в доларах, попри те, що багато російських банків заблоковано в системі через міжнародні санкції.
- Індія стала закуповувати більше російської нафти, яку потім переробляє на пальне для країн ЄС і США.
- Завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії у Росії можуть підтримувати видобуток нафти на тому ж рівні, що й до війни з Україною. Водночас РФ має труднощі при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.