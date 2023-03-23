Росія не може поставити життєво важливу оборону техніку до Індії, оскільки розв'язала війну проти України. Військово-повітряні сили (IAF) Індії заявили, що запланована "велика поставка" на цей рік не відбудеться.

Про це повідомило Reuters.

У Нью-Делі стурбовані, що російсько-українська війна може вплинути на військові зобов’язання Москви. Заява IAF є першим офіційним підтвердженням цьому.

Представники Індії повідомили про зірвану “велике постачання” парламентському комітету. У Москві заявили, що не володіють інформацією, яка б це підтвердила. Також “Рособоронекспорту” не надав жодної відповіді. Три системи вже було поставлено, ще дві очікують.

ВПС Індії залежить від Росії через постачання запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ і МіГ-29, які основою їхнього відомства. З 2017 року на Росію припадає 8,5 мільярда доларів з 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт озброєнь, йшлося в даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Попри певну залежність ВПС від Росії — Індія прагне зменшити свою залежність від РФ. Країна все більше дивиться на Захід, у бік Франції, США й Ізраїлю.

“IAF також поінформував парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки вплинула на його постачання, що він скоротив свої прогнозовані капітальні витрати на модернізацію на фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2024 року, майже на третину порівняно з попереднім фінансовим роком”, — зауважило видання.