Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити начебто створення Україною "брудної бомби". Однак жодних доказів цього створення так і не надала.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виступ заступника посла Великої Британії в ООН Джеймса Каріукі після засідання Радбезу.

Закрите засідання Ради безпеки ООН відбулось увечері 25 жовтня за ініціативи Росії, яка звинувачує Україну у начебто створенні “брудної бомби”.

Однак під час засідання надати докази своїх звинувачень Росія не змогла, наголосив Каріукі.

“Ми не бачили і не чули жодних нових доказів”, – сказав він журналістам.

За його словами, звинувачення Росії у бік України є “очевидно брехливими”.

Він додав, що подібні засідання – лише марна трата часу.

“Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитись”, – додав він.

Водночас у Росії засіданням залишилися задоволені. Так, заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, задоволений проведенням засідання Радбезу, оскільки він зміг “підвищити рівень обізнаності”.

“Я не проти, якщо люди скажуть, що Росія плаче вовком, якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує всій Землі “, – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, які докази надала Росія, Полянський заявив, що це були дані розвідки, яку він “передав західним колегам з необхідним рівнем дозволу”.