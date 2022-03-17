Засновник і генеральний директор групи компаній Агротрейд розповів, як місто захищається від Росії і чого Путін не зрозумів про Харків

Про це він розповів в інтерв’ю видання НВ.

Всеволод Кожем’яко — харківський бізнесмен, що очолює великий агрохолдинг, у 2020-му році він посідав 88-му сходинку у рейтингу Forbes найбагатших українців зі статками у $100 млн. Відомий своєю активною проукраїнською позицією. З початком бойових дій бізнесмен терміново повернувся до Харкова з-за кордону.

На запитання, чому Путін так жорстоко вчинив із Харковом, бізнесмен поділився гіпотезою, що це могла бути помста за те, що Харків не став “ХНР” у 2014 році, або ж помста, що Харків не здався зараз.

“У нього багато різних символізмів і комплексів. Можливо він так вчинив тому, що у 2014-му році у нього нічого не вийшло з Харковом. Можливо це помста за це. А можливо це тому, що у нього нічого не вийшло з містом вже зараз”, – сказав бізнесмен.

Кожем’яко розповів, що є речі, в яких прорахувався Кремль на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним. Перше – йому не вдалося здійснити бліцкриг, друге – він не очікував такого потужного народного опору.

Бізнесмен сказав, що Харків і область не зустріли окупанта привітно: це було неочікувано та, можливо, розізлило Кремль.

“Можливо з їхнього боку це ще помста за те, що харків’яни не вийшли зустрічати росіян із короваями і квітами. Це серйозний прорахунок. Ми бачимо, що відбувається у Херсоні, у Мелітополі, ми бачимо як діють громади. У нас в області є Вовчанськ, теж недалеко від кордону, там люди не хочуть приймати російську гуманітарну допомогу і чекають її від України. Колаборантів не так вже й багато, якщо вони десь і є, то це зазвичай якісь кримінальні елементи і люди, які завжди були на узбіччі життя”, – сказав він.

Всеволод Кожем’яко розповів, що зараз, перед обличчям загрози російської окупації, харків’яни об’єдналися і забули старі образи – у місті дуже високий бойовий дух.

Містяни не розуміють, чому російські окупанти прийшли сюди. Але саме злочинні дії Кремля і його військових розплющили багатьом очі на сутність російського режиму та його посіпак.

“В усіх людей тут виникає єдине питання: “Навіщо ви сюди прийшли?”. Це російськомовне місто, і все було нормально. Навіщо ви прийшли? Те, що тут російськомовних якось утискали, — це тільки по телевізору у Кремлі показують. Насправді нічого такого тут нема. Коли пішли великі обстріли і обстріли житлових кварталів, навіть ті, хто раніше вірив, що це братський народ, і що у нас погані відносини з РФ ніби-то через те, що українська влада не йде на якісь компроміси, навіть вони зрозуміли, що справжнє обличчя Росії — ось воно яке. Це коли посипають Градами та йдуть артобстріли”, – поділився бізнесмен.