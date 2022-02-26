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Росія «не особливо потребує» дипломатичних зв’язків із Заходом – Медведєв

Експрезидент РФ і високопосадовець з питань безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Росії більше не потрібні дипломатичні зв’язки із Заходом. До такого рішення він прийшов після низки санкцій, запроваджених проти Москви через її вторгнення в Україну.

Субота, 26 лютого 2022, 21:17
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Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Медведєв сказав, що санкції дали Росії вагомі підстави вийти з діалогу про стратегічну (ядерну) стабільність і, потенційно, від Нового Договору про скорочення стратегічних озброєнь, підписаного з Вашингтоном у 2010 році і продовженого у 2021 році.

У коментарях на своїй перевіреній сторінці в російській соцмережі Вконтакте Медведєв написав: “Нам не особливо потрібні дипломатичні відносини… Настав час замикати посольства і продовжувати контакти, дивлячись один на одного в бінокль і приціл”.

Медведєв, близький соратник президента Володимира Путіна і заступник голови Ради безпеки Росії, сказав, що “чудові (санкції) Заходу нічого не змінять, звичайно”.

За його словами, Москва продовжуватиме свої військові дії в Україні, поки не досягне цілей, визначених президентом Володимиром Путіним як “демілітаризація” та “денацифікація”.

“Санкції вводяться з однієї простої причини — політичного безсилля через нездатність (Заходу) змінити курс Росії”, – написав Медведєв.

Він засудив як “справді несправедливе” рішення Ради Європи призупинити членство Росії, але додав, що цей крок дав вагому підставу “назавжди грюкнути дверима” для організації, давши Росії можливість відновити смертну кару для небезпечних злочинців.

Теги: Дмитро Медведєв, російсько-українська війна, Росія, санкції

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