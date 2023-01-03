Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За словами представника розвідки Андрія Черняка, росіяни будуть намагатися проводити наступальні дії протягом 2023 року.
“На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, — йдеться у повідомленні.
Розглядаються варіанти того, що російські військові намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. На його думку, ЗС РФ не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
У ГУР МО оцінили, що протягом наступних 4-5 місяців армія Росії може втратити ще до 70 тисяч людей. Зазначено, що керівництво країни-агресора готове до таких втрат.
У середині грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ. Він зазначив, що росіяни готують до 200 тисяч військових
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив військові підсумки минулого 2022 року. Генерал оприлюднив дані щодо звільнення територій, ліквідації росіян та навчання українських армійців.