У Кремлі не планують завершувати російсько-українську війну. Російські військові будуть намагатися проводити нові наступи на фронті.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами представника розвідки Андрія Черняка, росіяни будуть намагатися проводити наступальні дії протягом 2023 року.

“На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, — йдеться у повідомленні.

Розглядаються варіанти того, що російські військові намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. На його думку, ЗС РФ не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

У ГУР МО оцінили, що протягом наступних 4-5 місяців армія Росії може втратити ще до 70 тисяч людей. Зазначено, що керівництво країни-агресора готове до таких втрат.

У середині грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ. Він зазначив, що росіяни готують до 200 тисяч військових