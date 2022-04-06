За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 42-гу добу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ворог намагається залучити до бойових дій іноземних найманців.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

У відомстві зауважили, що намагання залучити до війни проти України найманців з-за кордону – це спроба російського командування поповнити свої втрати у живій силі (за офіційними даними з 24 лютого РФ втратила понад 18 000 своїх військових). Проте, зауважили у Генштабі. використання іноземних військових не допоможе суттєво вплинути на хід війни, оскільки кількість найманців не є великою.

Наразі основні зусилля ворог зосереджу на підготовці наступальної операції на Донеччині та Луганщині. Мета наступу – повна окупація областей.

Міста, де не ведуться активні бойові дії, піддаються ракетним обстрілам російських загарбників. Обстріли ведуться з моря, землі та повітря. Таким чином окупанти знищують об’єкти оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталів.

Також ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків.

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга, Мурманська область) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйонних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша – виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область.

На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку перебувають на території Білорусі. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення на території Білорусі підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей РФ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.