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Росія не повідомила NASA про намір вийти з МКС — Reuters

Росія не повідомила NASA, що планує вийти з Міжнародної космічної станції у 2024 році. Колеги на станції не отримали такого запиту офіційно.

Вівторок, 26 липня 2022, 18:23
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Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

За словами директора космічної станції NASA Робіна Гейтенса, російські співробітники не заявили про такі наміри. Хоча цього вимагає міжурядова угода станції.

“Поки нічого офіційного. Ми буквально щойно побачили це також. Ми не отримали нічого офіційного”, – сказала Гатенс на конференції ISS у Вашингтоні.

У РФ заявили, що планують вийти з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року. Новопризначений голова “Роскосмосу” Юрій Борисов сказав, що вони не повідомляли про рішення, оскільки вони можуть це зробити за рік до закінчення роботи. Саме тому терміном взяли 2024 рік, хоча рішення вже прийнято.

Раніше на космічну галузь РФ було накладено санкції. “Роскосмос” вимагав від NASA, Європейської та Канадської космічних агентств скасувати обмеження щодо підприємств РКЦ “Прогрес”, “Російські космічні системи” та головного інституту ЦНДІмаш. Проте цього так і не сталося. У відповідь РФ вийде з МКС та планує сформувати власну орбітальну станцію.

Теги: російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ, космос, МКС, Роскосмос

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