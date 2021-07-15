Президент США Джо Байден переконаний, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід "Північний потік - 2", як енергетичну зброю проти України.

Про це він сказав під час пресконференції за результатами зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

“Я підтвердив своє занепокоєння щодо трубопроводу “Північний потік – 2″. Ми говорили про те, що не можна давати Росії можливість скористатися енергетикою, як зброєю… Ми повинні захистити своїх союзників”, – сказав Байден.

Меркель з цього приводу додала:

“Ми, як і раніше, заявляємо, що Україна залишиться країною для транзиту газу… Ми повинні забезпечити її територіальну цілісність й суверенітет. Ми будемо активно перешкоджати Росії, якщо вона намагатиметься посягнути на суверенність України й будь-які проєкти, які вже підписані з Україною стосовно постачання природного газу“.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Напередодні гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.