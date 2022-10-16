На думку розвідки Великої Британії, російська оборонна промисловість не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у повідомленнях розвідки, 10 жовтня 2022 року Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. Президент РФ Володимир Путін заявив, що удари були нанесені у відповідь за атаку на Керченському мосту.

Міністерство оборони України повідомило, що більш ніж половину снарядів було збито, проте десятки ракет влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів та завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

На думку розвідки, ці атаки свідчать про подальше погіршення якості російських ракет далекого радіусу дії. Припускають, що це може обмежити їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому.

“Російська оборонна промисловість, мабуть, не здатна виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються”, – констатують у розвідці Великої Британії.