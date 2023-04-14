Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що російські окупанти перекинули свої війська з Авдіївського на Бахмутський напрямок, аби посилити наступ на місто.

Окрім цього Громов заявив, що ПВК “Вагнер” у період з 30 березня втратила близько 4000 найманців у боях за Бахмут.

Фахівці наголосили, що дані українського Генштабу підтверджують їхню оцінку про те, що росіяни не здатні одночасно проводити широкомасштабні наступальні дії на декількох напрямках.