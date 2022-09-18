Нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.

Про це інформує американський аналітичний центр “Інститут вивчення війни”.

Аналітики центру припускають, що росіяни вирішили не захищати Луганську та Харківську області, попри неодноразові заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що метою “спеціальної військової операції” є “звільнення” Донецької та Луганської областей.

Російське командування обрало пріоритетним захист саме південних окупованих областей, а не північно-східних територій. Херсонська та Запорізька області є критично важливою територією як для Росії, так і для України, тоді як малонаселені сільськогосподарські території на північному сході є набагато менш значущими.

“Але тривалі російські наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, які використовують частину дуже обмеженої ефективної бойової потужності Росії шляхом захисту від українських контрнаступів, можуть свідчити про те, що прийняття рішень на театрі дій Росії залишається сумнівним”, – йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.

Тис часом українські війська розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм охопити російські війська, які утримуються навколо Лиману.

Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лиману нездатними та відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Сєвєродонецька. Російські окупанти в Лимані все ще складаються значною частиною з резервістів БАРС (резерву Російської бойової армії) та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу в Харківській області. На думку аналітиків, росіяни не спрямовують підкріплення з інших місць до цих областей.