Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Станом на 63-тю добу повномасштабного російського вторгнення, повітряна діяльність РФ насамперед зосереджена на південних та східних областях України.

Водночас доступ до повітряного простору західних та північних регіонів України у Росії дуже обмежений, тому по цих областях вони завдають ракетні удари з далекої відстані.

“Росія продовжує завдавати удари по українських військових та логістичних об’єктах інфраструктури у всіх областях України”, – наголосили у британській розвідці.

Щодо авіаударів по Маріуполю, то за даними розвідки Великої Британії, їх, ймовірно, завдають некерованими бомбами. Це знижує здатність РФ завдавати точних ударів, що збільшує ризик жертв серед мирних мешканців.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022