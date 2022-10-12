Нещодавно у Росії призначили генерала Сергія Суровікіна командувачем так званої "спецоперації" РФ в Україні, який також командував "спецоперацією" у Сирії. Одразу після цього Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по території України. Однак аналітики ISW зауважили, що ракетний терор, який РФ застосовувала у Сирії, не вдасться застосувати проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

За даними експертів, простір бойових дій у Сирії та в Україні суттєво відрізняється. На думку аналітиків, тактику Суровікіна щодо Сирії та України не можна порівнювати, адже в Україні Росії зіштовхнулась з кардинально іншими викликами.

“Росія не може далі “сирійізувати” війну головним чином через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона могла б і проводила в Сирії”, – наголосили в ISW.

Аналітики додали, що повітряні операції РФ були іншими, якби вони проводились у спірному повітряному просторі чи у більш складному середовищі ППО, як це відбувається в Україні.

“Тому дуже малоймовірно, що роль Суровікіна як командувача театру дій спричинить фундаментальну зміну в російських повітряних і ракетних операціях в Україні, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву протиповітряну оборону, необхідну для того, щоб не дати Росії отримати перевагу в повітрі”, – резюмували експерти.