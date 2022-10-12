Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
За даними експертів, простір бойових дій у Сирії та в Україні суттєво відрізняється. На думку аналітиків, тактику Суровікіна щодо Сирії та України не можна порівнювати, адже в Україні Росії зіштовхнулась з кардинально іншими викликами.
“Росія не може далі “сирійізувати” війну головним чином через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона могла б і проводила в Сирії”, – наголосили в ISW.
Аналітики додали, що повітряні операції РФ були іншими, якби вони проводились у спірному повітряному просторі чи у більш складному середовищі ППО, як це відбувається в Україні.
“Тому дуже малоймовірно, що роль Суровікіна як командувача театру дій спричинить фундаментальну зміну в російських повітряних і ракетних операціях в Україні, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву протиповітряну оборону, необхідну для того, щоб не дати Росії отримати перевагу в повітрі”, – резюмували експерти.
- 8 жовтня у Росії призначили генерала Сергія Суровікіна командувачем так званої “спецоперації” РФ в Україні. Однак, за даними британської розвідки, навряд чи Суровікіну вдасться досягти поставлених Кремлем цілей.