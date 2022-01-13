Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє польське видання РАР.

“Україна фактично знаходиться у стані війни з 2014 року. На сході країни відбуваються військові зіткнення. І якщо ми взяли на себе зобов’язання перед України, ми будемо і надалі гарантувати її незалежність і не можемо відмовитися від них через те, що Путін чимось нам пригрозив”, – зауважив Павло Яблонський.

У коментарі Польському радіо дипломат зазначив, що Росія тривалий час чинить тиск на західних політиків.