Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє польське видання РАР.

“Україна фактично знаходиться у стані війни з 2014 року. На сході країни відбуваються військові зіткнення. І якщо ми взяли на себе зобов’язання перед України, ми будемо і надалі гарантувати її незалежність і не можемо відмовитися від них через те, що Путін чимось нам пригрозив”, – зауважив Павло Яблонський.

У коментарі Польському радіо дипломат зазначив, що Росія тривалий час чинить тиск на західних політиків.

“Якщо Росія не відступить від дій, які суперечать міжнародному праву, не припинить свою агресію проти України, санкційну політику потрібно продовжувати, тому що це єдина мова, яку розуміє Путін. Інакше, якщо Західний світ вирішить піти на поступки, керуючись політикою пом’якшення, Путін визнає, що його тактика виявилася ефективною, і він зробить ще більше, ніж зробив досі” – наголосив дипломат.