Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє польське видання РАР.
“Україна фактично знаходиться у стані війни з 2014 року. На сході країни відбуваються військові зіткнення. І якщо ми взяли на себе зобов’язання перед України, ми будемо і надалі гарантувати її незалежність і не можемо відмовитися від них через те, що Путін чимось нам пригрозив”, – зауважив Павло Яблонський.
У коментарі Польському радіо дипломат зазначив, що Росія тривалий час чинить тиск на західних політиків.
“Якщо Росія не відступить від дій, які суперечать міжнародному праву, не припинить свою агресію проти України, санкційну політику потрібно продовжувати, тому що це єдина мова, яку розуміє Путін. Інакше, якщо Західний світ вирішить піти на поступки, керуючись політикою пом’якшення, Путін визнає, що його тактика виявилася ефективною, і він зробить ще більше, ніж зробив досі” – наголосив дипломат.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні. Про це він заявив під час засідання постійної Ради ОБСЄ.
- Раніше президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- При цьому президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з атакою на Україну.
- Відомо, що президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.