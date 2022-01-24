Про це Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.
За його словами, Європа перебуває у зоні комфорту, як перед початком Другої світової війни, у 1939 році.
“Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення стане кінцем цінностей Євросоюз. Це було б кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії”, – вважає Павлюк.
Олександр Павлюк вважає, що нове вторгнення може розпочатися 20 лютого. За даними української розвідки, у Путіна вбачають перемогу у захопленні восьми ключових регіонів на сході (зокрема, з Харковом, Дніпром, Одесою), позбавленні України військових та промислових можливостей та у виході до Чорного моря.
Як зауважив генерал, “Путін був сповнений рішучості покалічити Україну”, аби вона залежала від його примхи. За його словами, росіяни розглядають різні варіанти, проте, їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ.
Для України перемогою генерал-лейтенант вважатиме відновлення контролю над усіма територіями, зокрема захопленими РФ вісім років тому.
“Поки український прапор не буде розвішаний уздовж усього кордону з Росією”, – наголосив командувач ООС.
Генерал-лейтенант також згадав про Будапештський меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від своїх ядерних запасів в обмін на територіальний захист.
“Це помилка, за яку ми досі розплачуємося”, – сказав командувач ООС.
- Нагадаємо, розвідка США заявила, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України. РФ почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримання військових.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- 22 січня до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- Відомо, що США також мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Окрім цього, Естонія скерує протитанкові ракетні комплекси Javelin до України вже найближчими тижнями, одразу після надання дозволу від США.
- Своєю чергою, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.