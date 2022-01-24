Командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що Російська Федерація не зупиниться на військовій агресії в Україні. На думку командувача ООС "наступними будуть країни Балтії".

Про це Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.

За його словами, Європа перебуває у зоні комфорту, як перед початком Другої світової війни, у 1939 році.

“Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення стане кінцем цінностей Євросоюз. Це було б кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії”, – вважає Павлюк.

Олександр Павлюк вважає, що нове вторгнення може розпочатися 20 лютого. За даними української розвідки, у Путіна вбачають перемогу у захопленні восьми ключових регіонів на сході (зокрема, з Харковом, Дніпром, Одесою), позбавленні України військових та промислових можливостей та у виході до Чорного моря.

Як зауважив генерал, “Путін був сповнений рішучості покалічити Україну”, аби вона залежала від його примхи. За його словами, росіяни розглядають різні варіанти, проте, їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ.

Для України перемогою генерал-лейтенант вважатиме відновлення контролю над усіма територіями, зокрема захопленими РФ вісім років тому.

“Поки український прапор не буде розвішаний уздовж усього кордону з Росією”, – наголосив командувач ООС.

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Генерал-лейтенант також згадав про Будапештський меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від своїх ядерних запасів в обмін на територіальний захист.

“Це помилка, за яку ми досі розплачуємося”, – сказав командувач ООС.