Росія не зупиниться на Україні – міністерка закордонних справ Великої Британії

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Здійснення атаки Росії на сусідні держави та інші країни Східної Європи має на меті підірвати легітимність їхнього членства в НАТО”, — наголосила Трасс.
За її словами, вторгнення в Україну може призвести до “підриву безпеки у всій Європі”.
“Спостерігаючи за Росією, інші агресори по всьому світу розглядають це як можливість розширити свої амбіції, тому це дуже небезпечний момент для світу”, – зауважила глава МЗС Великої Британії.
Міністерка також нагадала, що російське вторгнення все ще “може бути неминучим” після коментарів президента України Володимира Зеленського, котрі створили додаткову невизначеність щодо перспективи нападу в найближчу середу.
Трасс навела як приклад низку можливостей ймовірного початку ескалації, зазначивши, що це може бути напад на Київ, напад зі Сходу або потенційно операція під “фальшивим прапором” – фабрикування українського нападу на Росію, про що раніше попереджали американські чиновники, ніби Росія створить “наочне пропагандистське відео”.
Вона також наголосила, що російські війська можуть рухатися до Києва з прикордонних районів “дуже, дуже швидко”.
Минулого тижня уряд Великої Британії порадив своїм громадянам, котрі перебувають в Україні, виїхати з країни.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час свого візиту до Шотландії, зауважив, що є “досить очевидні докази” того, що Росія готується до вторгнення в Україну.
- Водночас Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери “погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Окрім цього, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.
- Також Велика Британія спорядить до України ракетне озброєння для кораблів, котре дасть змогу протистояти Російській Федерації у водах Чорного та Азовського морів.