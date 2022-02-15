Росія не зупиниться на Україні – міністерка закордонних справ Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила побоювання, що атака Російської Федерації "не зупиниться на Україні".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Здійснення атаки Росії на сусідні держави та інші країни Східної Європи має на меті підірвати легітимність їхнього членства в НАТО”, — наголосила Трасс.

За її словами, вторгнення в Україну може призвести до “підриву безпеки у всій Європі”.

“Спостерігаючи за Росією, інші агресори по всьому світу розглядають це як можливість розширити свої амбіції, тому це дуже небезпечний момент для світу”, – зауважила глава МЗС Великої Британії.

Міністерка також нагадала, що російське вторгнення все ще “може бути неминучим” після коментарів президента України Володимира Зеленського, котрі створили додаткову невизначеність щодо перспективи нападу в найближчу середу.

Трасс навела як приклад низку можливостей ймовірного початку ескалації, зазначивши, що це може бути напад на Київ, напад зі Сходу або потенційно операція під “фальшивим прапором” – фабрикування українського нападу на Росію, про що раніше попереджали американські чиновники, ніби Росія створить “наочне пропагандистське відео”.

Вона також наголосила, що російські війська можуть рухатися до Києва з прикордонних районів “дуже, дуже швидко”.

Минулого тижня уряд Великої Британії порадив своїм громадянам, котрі перебувають в Україні, виїхати з країни.