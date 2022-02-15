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Росія не зупиниться на Україні – міністерка закордонних справ Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила побоювання, що атака Російської Федерації "не зупиниться на Україні". 

Вівторок, 15 лютого 2022, 18:08
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Здійснення атаки Росії на сусідні держави та інші країни Східної Європи має на меті підірвати легітимність їхнього членства в НАТО”, —  наголосила Трасс.

За її словами, вторгнення в Україну може призвести до “підриву безпеки у всій Європі”.

“Спостерігаючи за Росією, інші агресори по всьому світу розглядають це як можливість розширити свої амбіції, тому це дуже небезпечний момент для світу”, – зауважила глава МЗС Великої Британії.

Міністерка також нагадала, що російське вторгнення все ще “може бути неминучим” після коментарів президента України Володимира Зеленського, котрі створили додаткову невизначеність щодо перспективи нападу в найближчу середу.

Трасс навела як приклад низку можливостей ймовірного початку ескалації, зазначивши, що це може бути напад на Київ, напад зі Сходу або потенційно операція під “фальшивим прапором” – фабрикування українського нападу на Росію, про що раніше попереджали американські чиновники, ніби Росія створить “наочне пропагандистське відео”.

Вона також наголосила, що російські війська можуть рухатися до Києва з прикордонних районів “дуже, дуже швидко”.

Минулого тижня уряд Великої Британії порадив своїм громадянам, котрі перебувають в Україні, виїхати з країни.

Теги: агресія РФ, Велика Британія, Ліз Трасс

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