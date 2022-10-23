Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
В Інституті вивчення війни переконані, що надзвичайно малоймовірно, що тривалі російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби, але в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему.
Російські обстріли та удари пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України за останні тижні, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні, а не лише на лінії фронту.
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Відключення світла в поєднанні з низькими сезонними температурами та пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими.
Росія намагається виправдовувати такі атаки на цивільну інфраструктуру, але ці виправдання звучать дедалі слабше, переконані в Інституті вивчення війни. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя 22 жовтня заявив, що російські безпілотники вражають лише цивільні цілі в Україні, тому що український оборонний вогонь вимагає від безпілотників зміни курсу, що є дивним визнанням провини.
- Розпочалася двісті сорок друга доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом останньої доби, 22 жовтня, ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
- З 10 жовтня Росія вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитків на мільярди доларів.
- Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки обстрілів 22 жовтня можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.