Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими та менш переконливими.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни переконані, що надзвичайно малоймовірно, що тривалі російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби, але в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему.

Російські обстріли та удари пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України за останні тижні, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні, а не лише на лінії фронту.

Відключення світла в поєднанні з низькими сезонними температурами та пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими.

Росія намагається виправдовувати такі атаки на цивільну інфраструктуру, але ці виправдання звучать дедалі слабше, переконані в Інституті вивчення війни. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя 22 жовтня заявив, що російські безпілотники вражають лише цивільні цілі в Україні, тому що український оборонний вогонь вимагає від безпілотників зміни курсу, що є дивним визнанням провини.