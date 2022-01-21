Про це повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Лаврова.
Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, аналізом наших позицій про те, що Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу” — зазначив Лавров.
Він зазначив, що Зеленський, якого “взяли під своє крило” західні колеги РФ, публічно заявив, що якщо хтось із громадян України почувається росіянином, то може переїжджати до Росії, а тих, хто на Донбасі протистоїть київському режиму, Президент України назвав не людьми, а особинами.
Тож хто кому загрожує і в що ці погрози виллються, — це велике питання”, — наголосив міністр закордонних справ РФ.
За його словами, у Росії не виключають, що рішення, які наразі ухвалюють західні колеги, спрямовані, аби “якщо не спровокувати якісь силові дії на Донбасі, то щонайменше щоб прикрити лінію Києва на повний саботаж Мінських домовленостей”.
Як повідомляє американський телеканал CNN, після переговорів Блінкен заявив, що США підтримуватимуть Україну.
Водночас особисто Лаврову він сказав, що наразі Росія погіршує ситуацію і закликав відвести російські війська від українського кордону, аби переконати громадськість у тому, що РФ не планує нападати на Україну. Також Блінкен наголосив, що постачання зброї Україні відбувається у рамках дипломатичних відносин.
- Нагадаємо, що родичі російських військовослужбовців стурбовані їхньою долею через можливу війну з Україною, оскільки повідомляється, що солдатів “перекидають на Захід”.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усієї Європи. Зокрема йдеться про багато крові та мільйони біженців.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.
- Відомо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Російську Федерацію у вербуванні колишніх та чинних українських урядовців з метою підпорядкування українського уряду і дестабілізації ситуації в Україні.