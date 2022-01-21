Після завершення перемовин із держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що офіційні особи Росії ніколи не погрожували народові України.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Лаврова.

Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, аналізом наших позицій про те, що Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу” — зазначив Лавров.

Він зазначив, що Зеленський, якого “взяли під своє крило” західні колеги РФ, публічно заявив, що якщо хтось із громадян України почувається росіянином, то може переїжджати до Росії, а тих, хто на Донбасі протистоїть київському режиму, Президент України назвав не людьми, а особинами.

Тож хто кому загрожує і в що ці погрози виллються, — це велике питання”, — наголосив міністр закордонних справ РФ.

За його словами, у Росії не виключають, що рішення, які наразі ухвалюють західні колеги, спрямовані, аби “якщо не спровокувати якісь силові дії на Донбасі, то щонайменше щоб прикрити лінію Києва на повний саботаж Мінських домовленостей”.

Як повідомляє американський телеканал CNN, після переговорів Блінкен заявив, що США підтримуватимуть Україну.

Водночас особисто Лаврову він сказав, що наразі Росія погіршує ситуацію і закликав відвести російські війська від українського кордону, аби переконати громадськість у тому, що РФ не планує нападати на Україну. Також Блінкен наголосив, що постачання зброї Україні відбувається у рамках дипломатичних відносин.