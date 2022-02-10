Про це повідомляють #Букви з посиланням на пряму трансляцію брифінгу.
Козак, як і Андрій Єрмак, підбив підсумки, що 9 годин перемовин не дали жодних результатів, закріплених документально. Він також заявив, що сторони не зуміли подолати суперечностей.
Розбіжності в інтерпретаціях Мінських угод були ключовими: “Нам не вдалося подолати різночитання Мінських домовленостей”.
Зокрема, в питанні особливого статусу тимчасово окупованих територій Донбасу на рівні Конституції (згідно з Мінськими домовленостями) Німеччина та Франція були згодні з позицією РФ, а от сторона України – ні, твердо стоячи на своїй позиції.
“Росія, Німеччина та Франція закликали Україну скликати позачергове засідання ТКГ, щоб почати обговорювати особливий статус”, – наголосив представник РФ.
Безпекові питання, згідно зі словами Козака, не підіймалися.
Довідка. Лідери “нормандської четвірки” – представники України, Німеччини, Франції та РФ. До 26 січня 2022 року країни “нормандської четвірки” проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні голів МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.
- Брифінг очільника Офісу президента Андрія Єрмака читайте тут.
- Нагадаємо, російський президент Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що альтернативи Мінським домовленостям не існує. Він порадив президенту України Володимиру Зеленському не скаржитися, а терпіти та виконувати їх.
- У виданні The Washington Post переконані, що Російська Федерація знову намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які мають завершити війну на Донбасі.
- Також 54% українців вважають, що Мінські угоди потрібно переглянути та укласти нові.