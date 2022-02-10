10 лютого близько 9 годин тривали перемовини на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату у Берліні. Україну представляв очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – російський політик українського походження, заступник керівника Адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак, він підбив підсумки брифінгу з точки зору сторони РФ.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пряму трансляцію брифінгу.

Козак, як і Андрій Єрмак, підбив підсумки, що 9 годин перемовин не дали жодних результатів, закріплених документально. Він також заявив, що сторони не зуміли подолати суперечностей.

Розбіжності в інтерпретаціях Мінських угод були ключовими: “Нам не вдалося подолати різночитання Мінських домовленостей”.

Зокрема, в питанні особливого статусу тимчасово окупованих територій Донбасу на рівні Конституції (згідно з Мінськими домовленостями) Німеччина та Франція були згодні з позицією РФ, а от сторона України – ні, твердо стоячи на своїй позиції.

“Росія, Німеччина та Франція закликали Україну скликати позачергове засідання ТКГ, щоб почати обговорювати особливий статус”, – наголосив представник РФ.

Безпекові питання, згідно зі словами Козака, не підіймалися.

Довідка. Лідери “нормандської четвірки” – представники України, Німеччини, Франції та РФ. До 26 січня 2022 року країни “нормандської четвірки” проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні голів МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.