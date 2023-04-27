Росія може продовжувати продавати нафту значно дорожче граничної ціни у $60. Очевидно, тут відіграють свою роль кораблі та страхові компанії з Заходу.

Про це повідомляє SPIEGEL, посилаючись на розслідування.

Цінова стеля на російську нафту, введена Заходом проти Росії через повномасштабний напад на Україну, мабуть, порушується у великих масштабах.

Зокрема у російському порту Козьміно 95% експортованої нафти за перші три місяці 2023 року, продано за цінами вище встановленого ліміту у $60 за барель. Так, середня продажна ціна становила $73 долари за барель.

Розслідувачі зауважили, що з цього порту переважно відвантажується нафта для країн Азії. Тоді як порти ближче до Заходу дотримувалися граничної ціни.

Раніше Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) попередило американські компанії про можливе ухилення від обмеження ціни в 60 доларів США, встановленого західними країнами на російські постачання сирої нафти через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) і східні російські порти.

Тож деякі американські компанії, котрі надають послуги, можуть не знати, що порушують санкції, будучи введеними в оману експортерами, що надають сфальшовану інформацію про порти, де здійснювалося завантаження нафти

5 грудня 2022 року набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, у грудні так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.

Натомість Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.

Вже 5 січня під час засідання уряду глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити нинішню максимальну граничну ціну на російську нафту.

Тоді як у квітні індійський державний банк Bank of Baroda припинив розрахунки за російську нафту вище граничної ціни в 60 доларів за барель.