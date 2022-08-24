Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
За словами експертів, обстріл Донецька 23 серпня міг бути здійснений росіянами навмисне, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, у День Незалежності України.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, внаслідок вчорашніх обстрілів зафіксовано попадання в “адміністрацію” ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. На момент обстрілу Пушиліна у будівлі не було. Російські ЗМІ, традиційно, в обстрілі Донецька звинуватили ЗСУ.
Аналітики нагадали, що українська влада попередила про високий ризик інтенсивних обстрілів України у період з 22 по 26 серпня.
Окрім цього 22 серпня гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов також заявив, що його “адміністрація” готується до провокацій з боку ЗСУ 24 серпня. Експерти наголосили, що це повідомлення може свідчити про можливу атаку росіян на окупований Херсон під фальшивим прапором.
- Уряд Сполучених Штатів закликав американців негайно покинути Україну. У США попередили про те, що найближчими днями Росія може завдати низку ракетних ударів по державних та громадських об’єктах України.
- За даними Сполучених Штатів, найближчими днями росіяни можуть завдати низку ракетних ударів по території України. Мовиться як про державні, так і про громадські об’єкти.