23 серпня російські ЗМІ повідомили про обстріл окупованого Донецька. За даним пропагандистів, зокрема зафіксовано влучання у "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ці обстріли могли бути російською провокацією, аби потім виправдати можливі ракетні удари по урядових будівлях України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За словами експертів, обстріл Донецька 23 серпня міг бути здійснений росіянами навмисне, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, у День Незалежності України.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, внаслідок вчорашніх обстрілів зафіксовано попадання в “адміністрацію” ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. На момент обстрілу Пушиліна у будівлі не було. Російські ЗМІ, традиційно, в обстрілі Донецька звинуватили ЗСУ.

Аналітики нагадали, що українська влада попередила про високий ризик інтенсивних обстрілів України у період з 22 по 26 серпня.

Окрім цього 22 серпня гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов також заявив, що його “адміністрація” готується до провокацій з боку ЗСУ 24 серпня. Експерти наголосили, що це повідомлення може свідчити про можливу атаку росіян на окупований Херсон під фальшивим прапором.