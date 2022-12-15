Сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон. Один з ворожих снарядів потратив у пункт Червоного Хреста, загинула волонтерка-парамедикиня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Протягом доби росіяни понад десяток разів обстріляли Херсон – і ці обстріли не вщухають.

Під час одного з обстрілів ворожий снаряд потрапив до пункту допомоги організації “Червоний Хрест”, на місці загинула жінка. Президент висловив співчуття рідним загиблої.

“Сьогодні снаряд потрапив до пункту допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка — парамедик, волонтер. Мої співчуття рідним. Тільки з початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Тільки за один день! І так — щодня”, – повідомив Володимир Зеленський.