Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Протягом доби росіяни понад десяток разів обстріляли Херсон – і ці обстріли не вщухають.
Під час одного з обстрілів ворожий снаряд потрапив до пункту допомоги організації “Червоний Хрест”, на місці загинула жінка. Президент висловив співчуття рідним загиблої.
“Сьогодні снаряд потрапив до пункту допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка — парамедик, волонтер. Мої співчуття рідним. Тільки з початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Тільки за один день! І так — щодня”, – повідомив Володимир Зеленський.
- Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія своєю агресією, й вимагатимуть ще більших зусиль.
- Протягом 6 грудня російські військові вбили двох мирних жителів деокупованої Херсонської області. Водночас ще одна людина отримала поранення.