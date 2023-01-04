На сьогодні Російська Федерація використала близько 660 дронів для атак по Україні, проте за контрактом передбачено 1 750, відтак зараз Росія очікую ще одну партію дронів.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Вадима Скібіцького.

За його словами, у Росії реально є проблеми з арсеналом, зокрема й з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів. За контрактом передбачено 1 750. Потрібен час для їх доставлення та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати.

“За нашими даними, зараз у них буде чергова партія постачань. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу”, – зазначив Вадим Скібіцький.

Також він зауважив, що масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти. Якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.

Крім того, представник ГУР МО України пояснив, що росіяни використовують різні висоти й різні напрямки для обходу протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

“Зараз вони запускають дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони запускали з Криму. Можуть вибрати інший напрямок, на шляху якого в нас є менше систем ППО. Вони будуть намагатися прорватися до об’єктів”, – зазначив Вадим Скібіцький.

Варто зауважити, що у перші дні Нового року – 1 та 2 січня – війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом протягом двох днів було випущено 84 БПЛА “Shahed-131/136” і всі вони були знищені силами ППО.