Британські розвідники зреагували на закон, підписаний напередодні президентом РФ Володимиром Путіним, відповідно до якого електронні повістки у Росії прирівнюватимуться до паперових. На думку фахівців, це означає, що Росія очікує довготривалої війни проти України.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

11 квітня 2023 року Держдума Росії прийняла закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до військової служби. Вже 14 квітня Путін підписав його.

Фахівці зауважили, що основним наслідком цього закону є те, що в майбутньому влада РФ зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, що дозволить мобілізувати тих, хто раніше ухилявся від призову.

З огляду на те, що дані про призов осіб тепер цифрово пов’язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком ймовірно, що російська влада каратиме тих, хто ухиляється від призову, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та виїзд за кордон.

Закон набрати чинності вже цього року і фактично він не свідчить про те, що Росія почне нову хвилю примусової мобілізації.

Розвідники резюмували, що поки закон не почав діяти, Росія надає пріоритет набору добровольців. Однак такі міри, наголосили фахівці, є частиною довгострокового підходу до набору військових, оскільки РФ готується до тривалої війни проти України.