У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ очікує зовнішньої фінансової підтримки від інших держав. Однак така "допомога" фактично означатиме фінансування війни Росії проти України.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

28 березня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини державного боргу Росії в іноземній валюті “розробляється”.

Цей крок фактично свідчить про те. що Росія сподівається на фінансову підтримку з боку “дружніх” до себе держав.

“Після завершення розробки інвестори з інших країн зможуть придбати суверенний борг Росії і, таким чином, профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету Росії. Такі інвестори опосередковано фінансували б вторгнення Росії в Україну”, – зазначили фахівці.

У розвідці Великої Британії наголосили, що протягом останніх місяців російські банки були основними були основними суб’єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони матимуть спроможність повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

“Російські посадовці, ймовірно, бачать випуск зовнішнього боргу як один зі способів закрити прогалини у фінансах Росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться Росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим”, – резюмували розвідники.