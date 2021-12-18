Росія офіційно вийшла з числа країн - учасниць Договору про відкрите неба. Рішення набуло чинності сьогодні, 18 грудня.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії.

У червні Росія направила повідомлення про підготовку кроку депозитаріям угоди – Угорщині і Канаді, вказували в МЗС РФ. Російська сторона також попередила інших учасників угоди через посольства у столицях цих держав та через делегації у Консультативній комісії з ОН у Відні.

“Цей крок має на увазі одночасний вихід і зі сформованої в рамках договору групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь”, — йшлося у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що Росія, “незважаючи на численні порушення ДОН із боку США, їхніх союзників та клієнтів, робила все можливе для збереження угоди”.

Питання в тому, чи залишиться в договорі Білорусь, яка свого часу працювала над документом у складі групи держав спільно з Росією, поки що залишається відкритим.

Договір про відкрите небо – це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії – Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Метою договору є зміцнення довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням угод у галузі контролю над озброєннями.