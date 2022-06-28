Кредитне рейтингове агентство Moody’s заявило, що РФ все-таки оголосила дефолт за зовнішнім боргом, попри те, що офіційно Москва заперечує цю інформацію.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За повідомленням Moody’s, яке вони опублікували ввечері 27 червня, мовиться, що “пропущена виплата купона означає дефолт”.

“27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонні виплати по двох єврооблігація на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням”, – заявили у Moody’s.

Цю заяву агентство зробило після того, як Росія заперечила дефолт та наголосила, що нібито здійснила виплати у доларах та євро 27 травня. За даними РФ, ці гроші “застрягли в Euroclear” – розрахунковій палаті, яка базується у Бельгії.

Більш того, за даними Moody’s, Росію можуть очікувати дефолти й у майбутньому.

“Ймовірні подальші дефолти по майбутнім купонних виплатах. Указом президента Росії від 22 червня, запроваджено процедуру виплати зовнішнього боргу у рублях, що не допускається деномінаціями у договірних умовах”, – резюмували у Moody’s.