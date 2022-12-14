Про це інформує CNN.
Міністерство оборони оприлюднило відео з завантаженням балістичної ракети напередодні російського свята під назвою “День Ракетних військ стратегічного призначення Росії”.
Олексій Соколов, командир ракетного з’єднання Козельського, на відео заявив:
“Важливість цієї операції полягає в тому, що ракета буде заступати на бойове чергування, як і планувалося. Батьківщина отримає ще один зразок ракетно-ядерної зброї, який дозволить вирішувати будь-які завдання стратегічного рівня”.
Оголошення про російську установку міжконтинентальних ракет з’явилося після повідомлень про те, що адміністрація Байдена завершує підготовку до відправки передової системи протиповітряної оборони далекого радіусу дії Patriot в Україну, щоб допомогти повітряним протистояти атакам Москви.
- 7 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що його армія “може воювати” в Україні протягом тривалого часу, водночас знову вдався до ядерної риторики.
- Міністерство оборони РФ заявило 5 грудня, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.