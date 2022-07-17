Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

16 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Південною групою генералу армії Сергію Суровікіну та командувачу Центральною групою генерал-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках, але темпи відновлення російського наступу, ймовірно, будуть коливатися або сповільнюватися протягом найближчих днів.

16 липня російські війська здійснили менше наземних ударів на всіх напрямках, ніж 15 липня, але 16 липня посилили артилерійські та ракетні удари.

Шойгу вказав, що Суровікін і Лапін продовжуватимуть командувати силами на східному напрямку, хоча концентрація сил і зусилля такого розміру вимагатимуть лише одного командувача високого рівня. Суровікін, в принципі, повинен керувати загальним складом, тому що він перевершує Лапіна. Шойгу навіть не призначив Суровікіна головою Південного військового округу (ПВО) Росії, попри ймовірне усунення генерала армії Олександра Дворнікова та досвід командування Суровікіна Південним угрупованням в Україні. Лапін, навпаки, був і залишається командувачем Центрального воєнного округу (ЦВО).

Неспроможність Кремля використати оперативну паузу для реорганізації російської військової командної структури в Україні та його рішення зберегти замість цього спеціальну командну структуру є дуже дивним, зазначають в Інституті вивчення війни. Очевидне подвійне командування двома високопоставленими генералами над операціями на дуже невеликій території може перешкодити подальшим операціям Росії.