Росія оголосила у розшук двох ексміністрів оборони України та колишнього начальника Генштабу

Росія оголосила в розшук двох колишніх міністрів оборони України Степана Полторака і Валерія Галетея та ексглаву Генштабу Віктора Муженка.

Джерело: російське пропагандистське видання “ТАСС”.

“Колишні міністри оборони України Степан Полторак і Валерій Галетей, а також ексглава Генштабу України Віктор Муженко, звинувачені в РФ у геноциді цивільного російськомовного населення на Донеччині, оголошені в розшук за кримінальною статтею, випливає з бази розшуку МВС Росії”, – йдеться в дописі.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило у розшук командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Окрім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. “Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК”, – йдеться в картці Залужного на сайті МВС РФ. За якою конкретно статтею розшукують Валерія Залужного, не вказано.

Як повідомляли #Букви, останніми тижнями російські пропагандисти неодноразово поширювали фейки про “тяжке поранення” та “зникнення” Валерія Залужного. Раніше росіяни поширили дезінформацію про нібито зникнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного задля деморалізації українського війська.

“Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались”, – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, це типова інформаційна атака, спрямована на деморалізацію українського війська. Маляр пояснила, що за часом дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня.

Також відомо, що Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.