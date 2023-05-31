Джерело: пресслужба Командування Обʼєднаних сил ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, інформація про це з’явилася на офіційному сайті міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у вівторок, 30 травня.

“Але в той час, поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що “Ніщо не зупинить ідею, час якої настав”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило у розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. “Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК”, – йдеться в картці Залужного на сайті МВС РФ. За якою конкретно статтею розшукують Валерія Залужного, не вказано.

Варто зауважити, що Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Водночас Міжнародний кримінальний суд вважає оголошення Росією в розшук головного прокурора неприйнятним. Тому, в МКС заявили, що і надалі будуть виконувати свій законний мандат із забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти загалом.